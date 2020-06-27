Жару до +30 градусов пообещали жителям московского региона в субботу

В столице будет +28…+30 градусов, а в Подмосковье прогнозируется +26…+31 градус. Это на примерно на семь градусов выше нормы для конца июня. По словам метеоролога, облачность будет переменная, а существенных осадков ждать не стоит.

«Погода сегодня будет определяться теплым сектором далекого атлантического циклона, поэтому в самой Москве ожидается переменная облачность без существенных осадков, в Подмосковье местами к вечеру кое-где может брызнуть небольшой дождь — „одни следы“, не более того», — подчеркнул Тишковец.

Ветер будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду.