Жителей Европейской России предупредили об аномально жарком понедельнике

В Центральном федерально округе (ЦФО) России 2 августа ожидается повышение температур на 4-5 градусов выше нормы. В центре Европейской России будут преобладать теплые воздушные массы на западной периферии циклона. Понедельник станет самым жарким днем недели.

Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Центральном федеральном округе ситуация такова, что в понедельник температура будет на 4-5 градусов выше нормы. Связано это с тем, что поступают очень теплые воздушные массы по западной периферии циклона. Погода облачная с прояснениями… Воздух — насыщенный влагой и теплый. В понедельник температура +25-29, а по области до +30 градусов», — сказал Вильфанд.

Циркуляция воздуха с 3 августа станет меняться, и ЦФО вскоре окажется в холодной части антициклона.

«Во вторник температурный фон уже будет +24 градуса. Такой температурный фон будет до конца рабочей недели, до пятницы включительно. Это будет в центре Европейской России», — уточнил Вильфанд.

Он сообщил об очень заметном понижении ночных температур. Со среды они будут +10-15 градусов, утром будет чувствоваться свежесть.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что август в Центральной России будет дождливым и умеренно теплым.