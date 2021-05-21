Жаркое лето придет на Урал и в Сибирь. Об этом рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок, сообщило Ura.ru.

Весна в этих регионах выдалась не менее жаркой.

«Я думаю, потепление продолжится. Вы же сами замечаете, что творится последние годы. Для МЧС работы предстоит очень много. Последние 50 лет идет очень сильное потепление, которое еще и возрастает с каждым годом, поэтому ожидать прохладных летник сезонов, особенно в Сибири, трудновато», — спрогнозировал Терешонок.

А в центральной части России лето будет теплым, причем температура воздуха окажется выше, чем обычно. Синоптик предположил, что будут сменяться жаркие и умеренные периоды.

Жаркая погода в мае в некоторых регионах объясняется глобальным изменением климата в сторону потепления. Контраст между погодой в Арктике и на экваторе уже не столь ярко выраженный. Регулярно появляются подобные застойные антициклональные явления, все чаще происходит меридиональный перенос, добавил Терешонок.