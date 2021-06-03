Жаркий июнь прогнозируют на Ямале

Июнь на Ямале выдастся жарким. Об этом рассказал научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, написала ОГТРК «Ямал-Регион».

Май уже порадовал погодой местных жителей. Синоптики фиксировали высокую температуру на территории округа.

«Это значит, что температура там будет высокая. Постоянный прогрев солнцем при малооблачном небе», — отметил метеоролог.

Однако Вильфанд предостерег, что несколько лет назад во время очень жаркого лета разморозились могильники.

На полуострове до сих пор лежит снег, но он быстро растает.

В Салехарде сейчас на 15-18 градусов выше нормы. По мнению научного руководителя Росгидромета, сохраняется вероятность, что и в первый месяц лета на Ямале установится стационарный антициклон и будет жарко.