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    03 июня 2021, 13:00

    Жаркий июнь прогнозируют на Ямале

    Алена Макаренко

    Июнь на Ямале выдастся жарким. Об этом рассказал научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, написала ОГТРК «Ямал-Регион».

    Жаркий июнь прогнозируют на Ямале

    Май уже порадовал погодой местных жителей. Синоптики фиксировали высокую температуру на территории округа.

    «Это значит, что температура там будет высокая. Постоянный прогрев солнцем при малооблачном небе», — отметил метеоролог.

    Однако Вильфанд предостерег, что несколько лет назад во время очень жаркого лета разморозились могильники.

    На полуострове до сих пор лежит снег, но он быстро растает.

    В Салехарде сейчас на 15-18 градусов выше нормы. По мнению научного руководителя Росгидромета, сохраняется вероятность, что и в первый месяц лета на Ямале установится стационарный антициклон и будет жарко.