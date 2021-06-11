Жаркие выходные с дождем ожидаются в ЯНАО

Синоптики спрогнозировали, что к выходным в ЯНАО наступит жаркая погода, а также возможны дожди. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе дожди могут сопровождаться грозами. Температура воздуха днем может достигать +32 градусов. «Ветер будет северный, северо-западный, с переходом на южный и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 20 метров в секунду», — заключили синоптики.