Жаркая Россия: синоптики сделали неожиданный вывод по 2019 году

Метеорологи подвели итоги 2019 года в России. По их сведениям, год был теплее, чем положено по норме. Превышение среднегодовой температурой нормы составило 2,07 градуса, при этом осадков выпало больше на 8%.

«На территории России средняя за год температура воздуха на 2,07 градуса по Цельсию превысила норму — среднюю за 1961–1990 годы. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976–2019 годах составила 0,47°С в 10 лет», — рассказали в Росгидромете. Сообщение синоптиков процитировало РИА «Новости».

Чтобы более наглядно представить себе всю неестественность процесса, достаточно вспомнить что такой рост среднегодовой температуры в России — это более чем в два с половиной раза больше скорости роста температуры на всей планете за тот же период. Общемировой показатель — рост на 0,18 градусов Цельсия каждые 10 лет.

Средняя по России годовая сумма осадков составила 108% нормы. Такие изменения погоды метеорологи призывают не считать признаками глобального потепления или другой экологической катастрофы. Как правило, среднегодовые значения температур и осадков — это синусоида, цикл которой может составлять столетия.