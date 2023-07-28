Экология 28 июля 2023, 18:55 Жаркая погода отступит в Петербурге в День ВМФ из-за циклона

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Вопреки прогнозам синоптиков, в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге не будет жаркой погоды. Ожидаемый ранее прогноз изменил циклон. Об этом сообщил Petrograd.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в праздник, несмотря на небольшое похолодание, погода будет хорошей. Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов. Дождей в этот день ждать не стоит, написал «Патрульный Петербурга».