Ученые сообщили о беспрецедентной жаре и засухе

За последние 20 лет периоды жары и засухи в Восточной Азии участились. Они взаимно усиливают друг друга, что со временем станет необратимым, говорится в исследовании международной группы ученых.

Климатологи из США, Японии, Южной Кореи, Китая и Швеции анализировали изменения климата по годичным кольцам у деревьев. Они использовали данные из базы International Tree Ring Data Bank, сумев вывести общие закономерности, не зависящие от конкретного места произрастания дерева. Исследователи выделили 76 участков по всей Восточной Азии. Их интересовали два параметра: частота прихода летней жары и влажность почвы, говорится в статье ученых в журнале Science. Рассматривались изменения за последние 260 лет.

Выяснилось, что с конца 1990-х годов климат в регионе стал более жарким и засушливым по сравнению с двумя сотнями лет до этого. Рост температуры и снижение влажности почвы невозможно объяснить естественной изменчивостью окружающей среды.

Из-за низкого уровня осадков (менее 300 миллиметров в год) Восточная Азия, включая Монголию, и так является особенно уязвимой к повышению температуры. За последние годы этот регион стал горячей точкой на карте.

Изменения климата в Монголии влияют на погоду всего Северного полушария, отмечают исследователи. Антициклоны, приходящие летом, могут вызывать мощные волны жары и за пределами региона.