«Жара возьмет свое»: пришедшие в московский регион дожди понизят температуру, но временно

Начавшиеся в Москве и Московской области осадки будут локальными, то есть пройдут не везде. Дождь снизит температуру воздуха, но это будет временным явлением. Жаркая погода снова вернется и останется до начала следующей недели. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

Специалист пояснил, что пасмурную погоду в Москве обеспечила кучево-дождевая облачность, которая продолжает нарастать. Именно она принесла осадки в столичный регион.

«Дождь обязательно будет. После него температура понизится. Может, даже весьма значительно. Но потом жара возьмет свое», — заявил синоптик.

Александр Шувалов отметил, что локальные дожди пройдут в различных местах Москвы и Подмосковья и в ближайшую субботу. Только в начале следующей недели осадки начнут выпадать повсеместно, что приведет к снижению температуры до +28 градусов.

«С июля у нас будет умеренно теплая температура, но не экстремальная», — пояснил эксперт.

В пятницу, 25 июня, в Москве ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и сухими грозами. Это явление, когда капли дождя испаряются по пути к земле. Таким прогнозом с «360» поделился сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Днем столбики термометров в Москве поднимутся до +34...+36 градусов. В Подмосковье максимальная температура достигнет +37.

Также существует вероятность прохождения града. Синоптик пояснил, что образование этого вида осадков зависит от скорости вертикальных потоков воздуха, которые поднимаются с горячей земли в холодные облака.

«Прогнозировать выпадение града практически невозможно. Он образуется не во всех облаках, которые ко всему еще и перемещаются. Поэтому где он выпадет, точно сказать нельзя. Но вероятность таких осадков сегодня есть», — уточнил Александр Синенков.

Град обрушился на восток столицы. Под бомбежку маленькими льдинками попали районы Новокосино, Новогиреево и Перово. МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в Москве ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 12−17 метров в секунду.