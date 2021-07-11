Жара в столице станет сильнее на следующей неделе

В начале следующей неделе в Москве станет еще жарче. Воздух прогреется до +35 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ничем порадовать не могу — жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать +34 и даже +35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», — процитировал синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, повышение температуры стоит ждать с 13 или 14 июля. Причем в Москве будет даже жарче, чем на курортах. Для сравнения синоптик привел погоду в Краснодарском крае, где в Геленджике и Сочи прогнозируется максимум +28…+30 градусов. Также он предупредил о высоком уровне ультрафиолетовой радиации.

«В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единиц. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения 2 единицы», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что аномальная жара будет наблюдаться в столице до конца следующей недели. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что с 13 по 16 июля погода в Москве побьет несколько температурных рекордов.