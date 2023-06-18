Экология 18 июня 2023, 09:28 «Жара уйдет». Москвичам рассказали о погоде в воскресенье Синоптик Леус: в Москве 18 июня похолодает до +26 градусов РИА «Новости»

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Зной потихоньку отступает, грядет понижение температуры. Завершится неделя незначительным похолоданием — на два градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Москве 18 июня прогнозируют переменную облачность и преимущественно без осадков.

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«Столица попадет под влияние периферии очередного, на этот раз относительно прохладного антициклона. В такой ситуации при переменной облачности осадков не ожидается, лишь на западе региона в начале дня возможны слабые дожди», — уточнил Леус.

В дневное время суток воздух прогреется до +24…+26 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +10 градусов. В Московской области днем будет +22…+27 градусов, ночью — до +8 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-восточный ветер, скорость которого достигнет трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. В понедельник также без осадков и до +24 градусов.

Ранее Москва обновила температурный максимум года.