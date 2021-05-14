Жара ожидается в субботу в Пензенской области

Синоптики спрогнозировали жару до +30 градусов в Пензенской области в эту субботу. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на сайт управления МЧС по региону.

Ночью температура воздуха составит +12… +17 градусов. Также ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер будет южный до 9-14 метров в секунду. «Если вы оказались вне дома, старайтесь находиться в тени, наденьте шляпу и солнцезащитные очки. Не оставляйте в припаркованной машине даже на недолгое время детей и животных», — предупредили в МЧС.