В Минприроды заявили, что повторения торфяных пожаров 2010 года из-за аномальной жары не будет. Об этом написал ТАСС.

«Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году», — рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, после торфяных пожаров 2010 года в России приняли необходимые меры, чтобы исключить повторение ситуации. Среди них обводнение торфяников и введение системы мониторинга лесных пожаров на нескольких уровнях.

Несколько дней назад на европейскую часть России пришла аномальная жара. До конца недели столбик термометра будет держаться на отметке в +36 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в воскресенье, 27 июня, станет немного прохладнее, однако разница температуры воздуха составит три-четыре градуса. Ученый уточнил, что дожди пройдут лишь на 5% территории Европейской России.

24 июня в московском регионе днем до +36, небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до семи метров в секунду.