Жара наступит после аномальных холодов в Екатеринбурге

Синоптики предупредили жителей Екатеринбурга о том, что на смену аномальному похолоданию придут жаркие дни с грозами и дождями. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, к выходным воздух прогреется. Температура будет колебаться в районе +27 градусов. Также в пятницу ожидается небольшая дождь и переменная облачность. В субботу и воскресенье столбики термометров снизятся до +24 градусов. Отмечается, что в городе пройдут дожди с грозами.