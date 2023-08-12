Экология 12 августа 2023, 10:20 Жара до +39 градусов накроет южные регионы России в ближайшую неделю Глава Гидрометцентра Вильфанд: в южных регионах РФ ожидается до +39 градусов Unsplash

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В южных регионах России в ближайшую неделю будет очень жарко — до +39 градусов. Жара накроет Ставропольский край, Волгоградскую и Астраханскую области, Калмыкию и все республики Северного Кавказа, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень жаркая погода на юго-востоке европейской России», — отметил он.

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В Краснодарском крае температура воздуха поднимется максимум до +34 градусов, добавил метеоролог.

Во вторник, 15 августа, жара вернется и в Москву. В столице прекратятся дожди.

А в 14 других регионов страны, наоборот, придет дождливая погода. Ненастно будет в Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской, Новосибирской областях, Краснодарском, Приморском и Алтайском краях, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской области, на западе и юге Хабаровского края, в Адыгее и Туве. При этом в Омской, Томской и Новосибирской областях будет еще и холодно: от +14 до +20 градусов.