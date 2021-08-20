Жара до +33 градусов придет в ХМАО

Потепление до +33 градусов и солнечная погода пришли в ХМАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на специалистов гидрометцентра по региону.

Жара продлится до 24 августа, а потом снова похолодает. В ночь 23 августа возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Ранее метеоролог Юрий Куткевич рассказал о погодных условиях, которые ожидаются в Санкт-Петербурге 1 сентября. По его словам, в День знаний в городе возможно похолодание. Температура воздуха не поднимется выше +17 градусов днем и +12 градусов ночью.