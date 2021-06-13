Жара до +31° придет в Москву на следующей неделе

К следующим выходным столбик термометра в Москве поднимется до отметки в +31 градус. Всю неделю в столице будет стоять жара. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Сегодня природа пройдет определенный Рубикон в устойчивом становлении погоды на летние рельсы. И июнь, который в метеорологическом отношении до недавнего времени оставлял смешанные чувства, наконец-то начнет радовать», — приводит агентство слова собеседника.

Синоптик рассказал, что 14 и 15 июня ночью будет не ниже +12…+17, а днем солнце прогреет воздух до +24…+29 градусов. 16 июня пройдет холодный грозовой фронт, который немного остудит воздух, однако потом жара вернется.

«Если в четверг под утро в Москве плюс +9…+14 градусов, днем +21…+26, то в последующие сутки показания термометров будут только прибавлять — и к следующим выходным в темное время суток ожидается +13…+18, а в разгар дня +36…+31, что на пять градусов выше, чем должно быть в это время года», — добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дождливый июнь в Москве — это обычное явление.