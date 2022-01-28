Жалобы на вывоз мусора пошли на спад в Петербурге

За четыре дня, с 24 по 27 января, 105 сообщений поступило в адрес Невского экологического оператора через систему «РЭО Радар». За прошедшую неделю количество заявок достигало почти 500. Таким образом жалобы на вывоз твердых коммунальных отходов пошли на спад, указали в Российском экологическом оператору.

«„РЭО Радар“ продолжает получать сообщения от петербуржцев, связанные со стихийными свалками и нерегулярным вывозом отходов. Больше всего жалоб по-прежнему поступает из Калининского, Невского и Приморского районов города. За последние четыре дня количество заявок заметно снизилось, всего их 105 за период с 17 по 27 января. Для сравнения с 17 по 23 января в системе „РЭО Радар“ было зарегистрировано 498 жалоб, а с 1 по 18 число их было 1595. Региональному оператору дается три недели для решения по каждой заявке. Все сообщения берутся на контроль», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

На поступившие до 10 января заявки ответы уже даны, а остальные региональный оператор взял на контроль. Всего за период с 1 по 18 января от жителей Санкт-Петербурга поступило 1595 сообщений. С 1 по 23 января решено 444 сообщения в системе «РЭО Радар». С 10 по 16 января от петербуржцев было зарегистрировано рекордное число обращений — 1463. С 17 по 23 января было зарегистрировано 498 заявок, в этот же период решенными отмечены 211.

«С нового года в Петербурге приступил к работе Невский экологический оператор. Из-за низкой подготовки к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами стали возникать проблемы, связанные с вывозом отходов. Регоператор не уточнил реестр контейнерных площадок, визуально не проанализировал контейнеры на площадках. Также наблюдается нехватка спецтехники. Также с января 2022 года Петербург был подключен к системе „РЭО Радар“, что позволило оперативно направлять поступающие жалобы регоператору по конкретным адресам», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

В 2022 году «РЭО Радар» получил рекордное число жалоб от жителей Петербурга. Среди самых замусоренных улиц Санкт-Петербурга улицы Бутлерова, Крыленко, Евдокима Огнева, 2-я Комсомольская, Верности, Тельмана, Джона Рида, Николая Рубцова в посёлке Парголово, Октябрьская набережная, проспект Энтузиастов, а также Богатырский проспект. Специалисты РЭО выезжали по самым проблемным адресам и выявляли факт невывоза отходов с контейнерных площадок.