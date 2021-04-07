Землятресение магнитудой 4,6 балла зафиксировали в Хорватии

Землетрясение в Хорватии произошло 6 апреля. Его магнитудная шкала составила 4,6 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщил INC-News.

Европейско-Среднезимноморский центр сейсмической активности заявил, что эпицентр толчков удален почти в 70 километров от столицы Загреба, который является столицей. Очаг подземных волнений залегал на глубине 10 километров.

Помимо явной сейсмической активности в Хорватии, она также заметна в Австрии, Боснии и Герцеговине, Словении и Венгрии. Ничего не известно о количестве пострадавших и жертвах.