Земля вступит на 30 лет в «мини-ледниковый период»

Планета вскоре вступит в период снижения солнечной активности, когда светило будет давать Земле меньше тепла чем обычно. Ученые предупредили, что нас ждет «мини-ледниковый период», который принесет экстремально холодные зимы и холодные бури в последующие 30 лет

Издание Мashable со ссылкой на данные NASA сообщило, что Солнце достигнет своей наименьшей активности за последние 200 лет в 2020 году. Средние температуры могут упасть на один градус, что является весьма существенным изменением. Оно может повлиять на средние глобальные температуры.

Снижение солнечной активности не такая уж редкость, они случаются каждые 11 лет. Но минимум 2020 года станет особым случаем. Нам нужно готовиться к Большому минимум, который наблюдается раз в 400 лет.

По словам эксперта Университета Нортумбрии Валентины Жарковой, ледяные бури и влажное лето будут наблюдаться до 2053 года, когда солнечная активность снова возрастет. Она сообщила The Sun, что начало Большого солнечного минимума можно наблюдать уже сейчас в Канаде и Исландии. Морозы в — 50 градусов, вероятно, ждут всю планету.

Естественная «спячка» Солнца, когда на его поверхности будет образовываться меньше пятен, грозит нехваткой продовольствия. Похолодание повлияет на сбор урожая в средних широтах, у фруктов и овощей не будет времени, чтобы вызреть.

«Подобную картину мы видели в Испании и Греции, когда снег в апреле и мае уничтожил овощные поля, а в Великобритании был дефицит брокколи и других фруктов и овощей», — сказала Жаркова.

Последний Большой солнечный минимум был зафиксирован с 1645 по 1715 год, и получил название минимума Маундера. Из-за жесточайших морозов замерзали каналы в Лондоне и Амстердаме, чего сейчас не наблюдается.

Жаркова заявила, что человечеству остается только надеяться, что грядущий «мини-ледниковый период» будет не таким суровым.

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