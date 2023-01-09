09 января 2023, 22:36
Землетрясение зафиксировали в Свердловской области
Землетрясение зафиксировали в Серовском районе на севере Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Казахстанского национального центра данных.
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Колебания почвы зафиксировали ночью 5 января. Они произошли на широте 59,7716 и долготе 60,6151 неподалеку от поселка Подгарничный. Эпицентр располагался в 20 километрах от города Серов на берегу реки Турьи. Магнитуду оценили в четыре балла.
Землетрясения
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