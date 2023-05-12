Экология 12 мая 2023, 17:36 Землетрясение зафиксировали в Калифорнии

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в американском штате Калифорния. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Геологическую службу США.

Магнитка подземных толчков составила 5,4. Очаг расположился на глубине 1,5 километра. Эпицентр находился в четырех километрах на юго-запад от городка Ист-Шор. Информации о погибших, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

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Ранее землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов королевства Тонга. Его зафиксировали в 619 километрах к югу от столицы государства.