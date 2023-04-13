Экология 13 апреля 2023, 18:33 Землетрясение зафиксировали у берегов Омана

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Землетрясение произошло неподалеку от берегов Омана. Его магнитуда составила 5,3. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения расположился в 628 километрах к северо-востоку от города Салала. В данном населенном пункте проживают 163 тысячи человек. Очаг находился на глубине 10 километров. Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало.