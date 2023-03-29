Экология 29 марта 2023, 19:06 Землетрясение зафиксировали на востоке Афганистана

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Землетрясение выявили в восточной части Афганистана сегодня, 29 марта, около 05:49 по местному времени. Магнитуда составила 4,3. Такой информацией поделились представители Национального сейсмологического центра страны. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на газету Hasht-e Subh Daily.

Очаг землетрясения расположился на глубине десяти километров восточнее Кабула. Подземные толчки ощутили даже даже в столице страны. Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало.