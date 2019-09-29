Землетрясение в Забайкалье прошло без последствий для людей и зданий

В Забайкальском крае произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,1 балла. Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что последствий случившегося в городах и селах Каларского района нет.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 120 километрах на северо-запад от населенного пункта Новая Чара. Глубина залегания очага — 10 километров.

«По данным Байкальского филиала единой геофизической службы Российской академии наук в 06:28 читинского времени произошло сейсмическое событие магнитудой 5 баллов на территории с координатами 56,13 градусов северной широты 119,94 восточной долготы», — пояснили в пресс-службе МЧС региона.

В ведомстве добавили, что в столице Забайкалья и населенных пунктах, находящихся в стокилометровой зоне от эпицентра, сейсмическое событие прошло незаметно. Сотрудники Читинского и Каларского пожарно-спасательных гарнизонов осмотрели высотные здания и убедились, что землетрясение не нанесло им ущерба.