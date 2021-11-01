Землетрясение случилось у побережья Южных Сандвичевых островов

Землетрясение произошло у берегов Южных Сандвичевых островов. Специалисты отметили, что его магнитуда составила 6,1. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг землетрясения располагался на глубине 35 километров. При этом сами острова пустуют, местных жителей там нет. Ближайший населенный пункт остров Святой Елены находится в 2500 километрах от места происшествия.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5.0. Самые мощные толчки происходили в 562 километрах от города Северо-Курильск. Очаг землетрясения расположился на глубине 290 километров.