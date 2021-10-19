Землетрясение произошло в Туве

В Республике Тыва было зафиксировало землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения располагался в Эрзинском районе Тувы в 55 километрах от границы с Монголией, передал RT.

Природное явление началось около трех часов ночи по московскому времени, сообщили «Дни.ру».

Ранее землетрясение зафиксировали в Средиземном море на юге Турции. Его мощность составила 6,3 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров, в 190 километрах от курортного города Каш провинции Анталья.