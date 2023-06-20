Экология 20 июня 2023, 14:17 Землетрясение произошло в Туапсинском районе Краснодарского края

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В Туапсинском районе Краснодарского края зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,5. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Очаг расположился на глубине пять километров. Толчки можно было ощутить в 30 километрах от берега. Интенсивность составила порядка двух-трех баллов. Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступала. Объекты инфраструктуры продолжили работать в штатном режиме.