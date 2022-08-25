Землетрясение произошло в море рядом с Сахалином

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в море неподалеку от острова Сахалин. Магнитуда составила 5,2. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный филиал российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 97 километров. Информации о том, почувствовали ли местные жители землетрясение, не поступало. Кроме того, не поступало сведений о разрушениях, погибших и пострадавших.