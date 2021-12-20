Землетрясение произошло в Лаосе. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 5,6. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения располагался в 52 километрах к северо-западу от города. Очаг находился на глубине десяти километров.

Ранее землетрясение произошло на границе России и Монголии. Магнитуда природного явления составила 3,3. Подземные толчки происходили в северо-западной части Монголии в 280 километрах от Республики Тыва. Эпицентр располагался в 40 километрах от границы с Россией.