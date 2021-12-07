Землетрясение произошло у берегов Японии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья Японии. Его магнитуда составила 5,0. Об этом сообщил RT со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков залегал в 111 километрах к северо-западу от японского города Назе. Очаг располагался на глубине десять километров.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на востоке Турции. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров и в 44 километрах к северо-востоку от города Ван. Сведений о пострадавших не поступало.