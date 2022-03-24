Землетрясение произошло рядом с угольным разрезом под Новосибирском

Землетрясение произошло рядом с угольным разрезом в Новосибирской области. По словам сейсмологов, его магнитуда составила 2,9. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Алтае-Саянский филиал ФИЦ Единой Геофизической Службы РАН.

Природные толчки зафиксировали в районе Усть-Чемского сельсовета Искитимского района. Информация о природном явлении поступила около двух часов дня по местному времени (10:04 по мск). Разрушений в ходе землетрясения не последовало. Пострадавших также нет.