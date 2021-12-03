Землетрясение произошло рядом с островом Хонсю

Неподалеку от японского острова Хонсю зафиксировали землетрясение. По заявлениям сейсмологов, его магнитуда составила 4,9. Об этом сообщил RT со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения расположился в 28 километрах к северо-западу от города Хадано. Очаг находился на глубине 42 километра.

Ранее землетрясение зафиксировали в районе Соломоновых островов. Его магнитуда составила 5,3. Очаг залегал на глубине 40 километров. Эпицентр располагался в 66 километрах восточнее города Киракира.