Землетрясение произошло на Курилах

Рядом с курильским островом Шикотан произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,6. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения располагался в 74,5 километра к северо-востоку от острова Шикотан. Очаг находился на глубине 67,2 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 7,5 произошло в провинциях Луя и Чачапояс в Перу. В результате стихийного бедствия погибли два человека, пострадали 75 жителей. Эпицентр землетрясения располагался в 98 километрах от востоку от района Санта-Мария-де-Ниева, провинция Кондорканки.