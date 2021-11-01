Землетрясение произошло на Камчатке

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5.0. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН.

Самые мощные толчки происходили в 562 километрах от города Северо-Курильск. Очаг землетрясения расположился на глубине 290 километров.

Ранее еще одно землетрясение произошло на Курильских островах в 10:39 (02:39 по Москве). Магнитуда составила 4.9. Очаг располагался на глубине 31 километр. Эпицентр землетрясения находился в 101 километре от острова Онекотан.