Экология 03 апреля 2023, 09:04 Землетрясение оставило без света несколько районов Петропавловска-Камчатского Камчатскэнерго: землетрясение обесточило несколько районов Петропавловска-Камчатского РИА «Новости»

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Несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского из-за мощного землетрясения 3 апреля временно остались без света. Дефицит мощности возник после аварийного отключения турбогенератора, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Камчатскэнерго.

В 15:08 (06:08 по московскому времени) после подземных толчков отключился турбогенератор № 2 на Мутновской ГеоЭс-1. Это спровоцировало дефицит мощности в 12 мегаватт, без света остались жители нескольких районов города. На каскаде Толмачевских станций оперативно запустили дополнительное оборудование, и через полчаса электроснабжение восстановили.

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Землетрясение с эпицентром в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского произошло в 15:06 (06:06 по московскому времени), сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. Подземный толчок магнитудой 6,9 случился на глубине 100 километров. Его почувствовали на территории Елизаровского муниципального района, Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов.

Директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров в Telegram-канале назвал это землетрясение серьезным для региона. Эпицентр, по его словам, сдвинулся в сторону океана — на 64 километра от города.