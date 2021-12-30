Землетрясение магнитудой 7,6 произошло рядом с Восточным Тимором

Землетрясение произошло рядом с берегом Восточного Тимора. Его магнитуда составила 7,6. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Ситуация произошла в среду, 29 декабря. Эпицентр толчков находился на расстоянии 233 километра к северо-востоку от столицы страны Дили. Очаг землетрясения располагался на глубине 182 километров.

При этом землетрясение не спровоцировало цунами. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало, передал «Взгляд».