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    30 декабря 2021, 20:20

    Землетрясение магнитудой 7,6 произошло рядом с Восточным Тимором

    Арина Бобкова

    Землетрясение произошло рядом с берегом Восточного Тимора. Его магнитуда составила 7,6. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Ситуация произошла в среду, 29 декабря. Эпицентр толчков находился на расстоянии 233 километра к северо-востоку от столицы страны Дили. Очаг землетрясения располагался на глубине 182 километров.

    При этом землетрясение не спровоцировало цунами. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало, передал «Взгляд».