Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Мексике. Видео

Согласно данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился примерно в 12 километрах к юго-востоку от города Крусесита, штат Оахако.

Как сообщает РИА «Новости», подземные толчки в городе ощущались несильно. Землетрясение началось через 30 секунд, после звучания сирены сейсмической тревоги. Пока местным жителям не позволяют вернуться внутрь зданий, из которых их эвакуировали. Информация о пострадавших устанавливается.

Согласно сейсмической шкале в США, при подземных толчках в семь баллов трудно стоять на ногах, осыпается штукатурка, падают кирпичи, на поверхности водоемов появляются волны.

При восьми баллах рушатся кирпичные стены, дымовые трубы, памятники, башни, обламываются ветки деревьев, в грунте образовываются трещины.

На днях в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Три человека пострадали. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник оказался под обломками, двое получили легкие ранения.