Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали рядом с Аляской

Рядом с американским штатом Аляска зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Эпицентр природного явления располагался в 71 километре к юго-востоку от населенного пункта Никольский на Алеутских островах. Очаг располагался на глубине 22,3 километра. Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало. Риск цунами не зафиксировали.

Ранее землетрясение произошло у берегов Камчатки. Его магнитуда составила 4,7.