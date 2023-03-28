Экология 28 марта 2023, 13:34 Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали рядом с Соломоновыми Островами

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Землетрясение у берегов Соломоновых Островов зафиксировали сегодня, 28 марта. Его магнитуда составила 6,1. Об этом сообщил RT со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков расположился в 81 километре к юго-западу от Буала. Очаг находился на глубине 80 километров.

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Ранее землетрясение магнитудой 3,4 заметили в Сочи. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что погибших и пострадавших в ходе природного явления нет.