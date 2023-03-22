Экология 22 марта 2023, 16:22 Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали в Узбекистане

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Землетрясение зафиксировали в Узбекистане во вторник, 21 марта. Магнитуда варьировалась от 4 до 6. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

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В Сурхандарьинской области магнитуда составила 5-6. Подземные толчки в Ташкенте ощущались на 5, а в остальных местах на 4-5. Сведений о погибших и пострадавших, а также о разрушениях в результате землетрясения не поступало, передает «Политика Сегодня».