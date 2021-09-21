Землетрясение магнитудой 6 произошло около Курильских островов

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Тихом океане неподалеку от Курильских островов. Сейсмическую активность зафиксировала геологическая служба США. Об этом сообщил ТАСС.

Эпицентр землетрясения располагался в 374 километрах к юго-западу от города Курильск. Очаг залегал на глубине 25 километров. Угрозу цунами не объявляли, передало ИА НСН.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что у берегов Королевства Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров.