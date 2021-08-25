Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Тихом океане у острова Гуам. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагается в 92,2 километрах к юго-востоку от населенного пункта Дедедо на Гуаме. Очаг залегал на глубине десять километров. Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло в южной части Атлантического океана. При этом изначально магнитуду подземных толчков оценивали в 7,1.