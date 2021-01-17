Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане

По данным сайта, подземные толчки были зафиксированы в 23:02 по московскому времени. Эпицентр землетрясения расположился в 42 километрах к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Известно, что очаг залегал на глубине 185 километров.

Пока власти не сообщили о погибших и возможных разрушениях.

В Индонезии 15 января произошло землетрясение магнитудой 6,2, его зафиксировали недалеко от города Мамуджу. В результате крова лишились почти 15 тысяч человек. Число погибших и раненных во время землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56 и 826 человек соответственно. В регионе до сих пор регистрируют афтершоки, а жители опасаются оползней и цунами. Власти провинции Западный Сулавеси ввели в регионе чрезвычайное положение. В настоящее время пострадавшим предоставили палатки, маски, одеяла и прочие предметы первой необходимости.