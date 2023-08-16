Экология 16 августа 2023, 14:15 Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов японского моря

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Землетрясение произошло у берегов Японии. Его магнитуда составила 5,1. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки обнаружили в 20:07 по Москве. Эпицентр находился в 278 километрах к юго-востоку от города Наха. Очаг расположился на глубине 36 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, написало ИА НСН.