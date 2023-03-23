Экология 23 марта 2023, 21:13 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

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Землетрясение произошло на севере Ирана. Магнитуда подземных толчков составила 5,1. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию сейсмологов.

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Эпицентр землетрясения зафиксировали в 56 километрах к северу от города Горган. Там проживает порядка 350 тысяч человек. Очаг расположился на глубине 40 километров. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Также не было сведений о наличии разрушений, написала «Политика сегодня».