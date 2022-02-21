Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у берегов Филиппин

Рядом с Филиппинами зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Оно произошло рядом с провинцией Давао. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую служба США.

Эпицентр землетрясения залегал в 64 километрах на северо-запад от города Пундагитан. Очаг располагался на глубине 65,4 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло у камчатского побережья. Эпицентр катаклизма располагался в акватории Тихого океана, в 205 километрах южнее Петропавловск-Камчатского городского округа.