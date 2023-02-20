Экология 20 февраля 2023, 21:22 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии

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Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение на севере Японии. Его магнитуда составила 5,0. Такой информацией поделились представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Об этом сообщила «Политика сегодня».

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Очаг подземных толчков располагался на глубине 112 километров. Их эпицентр находился в девяти километрах от города Обихиро. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Угрозу цунами также не выявили.