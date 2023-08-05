Экология 05 августа 2023, 14:53 Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Туве Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на границе Тувы и Монголии РИА «Новости»

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Подземный толчок магнитудой 4,9 с эпицентром в приграничном Овюрском районе Тувы зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

По данным оперативной обработки полученных данных, земллетрясение зафиксировали в субботу, 5 августа в 10:22 по московскому времени. Эпицентр находился в Овюрском районе в 16 километрах от границы с Монголией и в 151 километре от столицы республики Кызыла.

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Специалисты подчеркнули, что это новый участок проявления подземных толчков, расположенный рядом с сейсмоактивным районом Тувы, где в прошлом году произошли два землятресения магнитудой 5,9 и 5,2.

Ученые добавили, что подземные толчки, в том числе достаточно сильные, сохраняют периодический характер. Сейсмоактивность в Туве начала проявляться с конца 2011 года.

Республиканский главк МЧС сообщил, что землетрясение произошло недалеко от поселка Дус-Даг Овюрского района. Власти муниципалитета отправили в населенный пункт оперативные группы для обследования социально-значимых объектов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.