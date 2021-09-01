Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали в юго-западной части Тайваня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 83-х километрах к северо-востоку от портового города Гаосюн. Очаг землетрясения находился на глубине 12,3 километра, сообщил RT.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага. Территория входит в состав Новой Зеландии. Эпицентр подземных толчков находился в 995 километрах к северо-востоку от города Фангареи. Его очаг залегал на глубине 10 километров.